Банк УРАЛСИБ готовится к раскрытию эквайринговой сети для приёма карт платёжной системы «Мир»Банк УРАЛСИБ карта "МИР" платёжная система "Мир"
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» информирует, что с целью соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и требований Банка России, не позднее 31.03.2017 г. будет реализована техническая возможность приёма карт платёжной системы «Мир» в терминальных устройствах Предприятий, подключённых на услугу «Торговый эквайринг» (в настоящий момент не осуществляющих приём к оплате карт платёжной системы «Мир»).
Заключение Договора эквайринга в части приёма карт платёжной системы «Мир» осуществляется путём присоединения Предприятия к «Условиям организации безналичных расчётов (в т. ч. реализации гостиничных услуг) с использованием Карт (эквайринг) Платежной системы «Мир» на основании осуществления первой операции по оплате товара/услуги картой платёжной системы «Мир» в Терминале Предприятия.
С «Условиями организации безналичных расчётов (в т.ч. реализации гостиничных услуг) с использованием Карт (эквайринг) Платёжной системы «Мир» можно ознакомиться на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Источник: Банк УРАЛСИБ , 17.03.2017
Комментарий Банкиршы:
Платёжная система «МИР» - по состоянию на 18 марта 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 248 банков, из которых 57 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступили к выпуску карт), и 118 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
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