Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по автокредитам

14.12.16

Банк УРАЛСИБ

автокредиты

процентная ставка

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по автокредитам как на приобретение новых и подержанных автомобилей иностранного и отечественного производства, так и по специальной программе «LADA в кредит».



По тарифному плану «Стандартный» с господдержкой минимальные ставки на срок до 3 лет составят от 8% до 10% годовых (ранее 12,33% - 13,33%), в зависимости от размера первоначального взноса, по программе «LADA в кредит» - от 8% до 9% годовых (ранее 11,33% - 11,83%). Для получения процентной ставки 8% необходимо внести минимальный первоначальный взнос – 40%.



Кредит в рамках программ автокредитования предоставляется в рублях РФ на срок от 1 года до 5 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого автомобиля. Для получения кредита на покупку нового автомобиля необходимо всего 2 документа: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение (либо другой документ, удостоверяющий личность).



Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка или по телефону горячей линии +7 (495) 723-77-00.



Источник: Банк УРАЛСИБ , 13.12.2016





