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Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по автокредитам14.12.16 Банк УРАЛСИБ автокредиты процентная ставка
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по автокредитам как на приобретение новых и подержанных автомобилей иностранного и отечественного производства, так и по специальной программе «LADA в кредит».
По тарифному плану «Стандартный» с господдержкой минимальные ставки на срок до 3 лет составят от 8% до 10% годовых (ранее 12,33% - 13,33%), в зависимости от размера первоначального взноса, по программе «LADA в кредит» - от 8% до 9% годовых (ранее 11,33% - 11,83%). Для получения процентной ставки 8% необходимо внести минимальный первоначальный взнос – 40%.
Кредит в рамках программ автокредитования предоставляется в рублях РФ на срок от 1 года до 5 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого автомобиля. Для получения кредита на покупку нового автомобиля необходимо всего 2 документа: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение (либо другой документ, удостоверяющий личность).
Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка или по телефону горячей линии +7 (495) 723-77-00.
Источник: Банк УРАЛСИБ , 13.12.2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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