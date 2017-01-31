Банк «Восточный» запустил «Карту дальневосточника» на базе платёжной системы «Мир»КБ «Восточный» карта "МИР" кредитная карта платёжная система "Мир"
«Карта дальневосточника» разработана Банком «Восточный» в целях развития национальной платёжной системы «Мир» на Дальнем Востоке, а также в рамках заключённого соглашения по реализации проекта в области создания и продвижения российского платёжно-сервисного инструмента для жителей Приморского края.
Проект «Карта дальневосточника» реализуется банком «Восточный» на базе новых кредитных карт. Начиная с 30 января 2017 г. карту можно будет получить во всех отделениях Банка «Восточного» в следующих регионах:
- Приморском крае,
- Хабаровском крае,
- Сахалинской области,
- Еврейской автономной области,
- Чукотском автономном округе,
- Амурской области,
- Камчатском крае,
- Республике Якутия.
Для жителей Дальнего Востока новая кредитная карта – не просто платёжный инструмент, а возможность получать целый ряд дополнительных льгот. Так, карта позволяет накапливать бонусные баллы от стоимости оплаты услуг в наиболее социально значимых категориях платежей – ЖКХ, покупок в любых аптеках, оплаты услуг транспорта и связи. Баллы затем конвертируются в рубли и зачисляются на кредитный счёт – ими можно компенсировать стоимость ранее оплаченных услуг и покупок в данных социальных категориях.
В перспективе у «Карты Дальневосточника» появятся новые, более широкие возможности. В частности, для нее можно будет настроить автоплатеж – оплата по единому счету за все услуги ЖКХ будет проходить своевременно и без участия клиента.
Вот как прокомментировал запуск карты Председатель Правления Банка «Восточный» Алексей Кордичев:
«Дальний Восток – домашний регион для Банка «Восточный». У Банка здесь много лояльных клиентов с многолетней историей сотрудничества. Значительная часть их расходов приходится на регулярные платежи – оплату ЖКХ, связи. Статистика использования банковских карт также показывает, что существенная доля оборотов по ним приходится на оплату транспорта и на покупки в аптеках. Карта Дальневосточника на базе национальной платёжной системе «Мир» позволит клиентам существенно экономить и покупать данные товары и услуги с помощью баллов. Уверен, что жители Дальнего Востока по достоинству оценят новый продукт».
А коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков прокомментировал это событие так:
«Благодаря совместной работе наших специалистов и партнёров на картах «Мир» уже можно реализовать различные приложения, отвечающие потребностям жителей каждого конкретного российского региона. Проект банка «Восточного» – пример того, что «Мир» уже становится не только привычной, но и выгодной платёжной картой. А по мере развития проекта мы сможем предложить новые дополнительные сервисы, которые сделают Карту Дальневосточника еще более удобной».
«Карта Дальневосточника» – важный элемент в развитии НСП «Мир» на Дальнем Востоке и первая карта «Восточного» на базе российской платёжной системы.
Национальная платежная система «Мир» была запущена в декабре 2015 года, и к настоящему моменту практически все значимые российские банки подготовили свои банкоматы и платёжные терминалы к обслуживанию этих карт. Карты «Мир» уже принимают к оплате крупнейшие торговые предприятия, сети кафе, аптек, и список их постоянно растёт.
Картой «Мир» также можно расплачиваться за покупки в интернете. Держателям российской карты уже доступны тысячи онлайн-площадок, которые принимают платежи по картам через сервис Яндекс.Касса, Рамблер.Касса, сервисы PayU, PayOnline, а также банков-партнеров платежной системы «Мир». Национальную карту принимают к оплате на сайте, например, авиакомпании «Аэрофлот», на порталах Озон, сайте МегаФон и многих других.
Карта «Мир» соответствует всем современным стандартам безопасности, как российским, так и международным. В частности, российская карта поддерживает технологию безопасной электронной коммерции Mir Accept. Это значительно повышает безопасность оплаты в дистанционных каналах. Реализация этого сервиса для «Карты Дальневосточника» запланирована на первое полугодие 2017 года.
Источник: Банк «Восточный», 30.01.2017
Для сведения: На 30 января 2017 года участниками платёжной системы «Мир» стали 181 банк, из которых только 50 банков стали эмитентами платёжных карт «Мир» (т.е. приступили к выпуску карт), и 93 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карты.
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