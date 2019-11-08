Бесконтактная, именная карта МИР «Единый»АО «Севастопольский Морской банк» карта "МИР"
Уважаемые клиенты, мы рады Вам сообщить, что АО «Севастопольский Морской банк» (далее – Банк) предлагает обновленную, бесконтактную, именную карту МИР «Единый».
Единый МИР
Единый МИР
- Выпуск карты осуществляется бесплатно.
- Безналичная оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и/или сферы услуг, в том числе в сети Интернет без комиссии.
- Бесплатное подключение к системе Интернет-банкинг.
- Sms-информирование (первый месяц в подарок).
- Защита операций в сети Интернет.
- Участие в акциях и программе лояльности НСПК МИР*.
- Начисление 3% годовых на остаток при условии зачисления пенсии или социальных пособий на постоянной основе.
- Плата за обслуживание карты не взымается при выполнении любого из условий в течение календарного месяца**.
Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в любой операционный офис Банка, список операционных офисов расположен на стартовой странице официального сайта Банка или получить консультацию в Едином информационном центре.
Единый информационный центр:
Время работы: понедельник – пятница, с 9:00 до 17:00
Телефон: +7 978 777 3 111
* При регистрации на портале privetmir.ru
* - зачисление пенсии, пособия и/или зачисление заработной платы;
- любое зачисление от 1 000,00 рублей в месяц;
- остаток на счете не менее 1 000,00 рублей.
В других случаях 29 рублей в месяц.
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