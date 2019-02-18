Бесконтактная оплата проезда

Бесконтактная оплата проездаMasterCard АО "Кузнецкбизнесбанк" карта "МИР"
Оплачивайте проезд бесконтактными картами МИР, MasterCard любого банка в автобусах города Новокузнецка!
АО «Кузнецкбизнесбанк»
АО «Кузнецкбизнесбанк»
В ряде автобусов маршрутов города Нокузнецка реализована возможность оплаты проезда банковскими картами платежных систем МИР и MasterCard. Внедрение бесконтактной оплаты проезда - это совместный проект АО «Кузнецкбизнесбанк» и ООО АвтоЛайн.
С января этого года расплатиться за проезд можно не только транспортной, но и банковской картой, а также смартфонами и другими гаджетами, поддерживающими функцию бесконтактной оплаты (Apple Pay и Samsung Pay).
Процедура ничем не отличается от покупки в магазине через банковский терминал: пассажир прикладывает к терминалу карту и оплачивает проезд. C пассажира, рассчитывающегося банковской картой, дополнительные комиссии не взимаются. Стоимость проезда по банковской карте совпадает со стоимостью проезда за наличный расчет.
Принимаются к оплате бесконтактные карты МИР, MasterCard, выпущенные любым банком. В ближайшее время будет возможно так же оплачивать проезд картой платежной системы Visa. В автобусах, в которых можно расплатиться за проезд бесконтактной банковской картой, размещены специальные наклейки.
Оплата проезда банковской картой избавит вас от неудобства поиска наличных денег и получения сдачи в движущемся транспорте, сделает расчеты быстрыми и удобными.
Оплачивайте за проезд любым удобным для вас способом! Мы работаем для вас!
Приглашаем перевозчиков присоединиться к проекту! Всю необходимую информацию можно получить в Кузнецкбизнесбанке по телефону 77-07-25.
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