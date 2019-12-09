Челиндбанк снижает ставки по кредитам для участников зарплатных проектов

Челиндбанк снижает ставки по кредитам для участников зарплатных проектовЧЕЛИНДБАНК акция потребительские кредиты
До 31 января 2020 г. клиенты, получающие заработную плату на карты Банка, могут оформить потребительский кредит по ставке от 12,5% годовых.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» проводит акцию по потребительскому кредитованию в рамках зарплатных проектов Банка. В период проведения акции клиенты, получающие заработную плату на карты Челиндбанка, могут оформить кредит на любые цели по сниженным ставкам:
- от 12,5% годовых1 – на срок до 1 года;
- от 14% годовых1 – на срок до 7 лет.
Сумма кредита - до 5 млн рублей с обеспечением и до 1 млн рублей без обеспечения.
Действуют и другие привлекательные условия:
- страхование не требуется;
- минимум документов для оформления кредита;
- возможность досрочного погашения без ограничений по сумме и времени;
- возможность рефинансировать кредиты, полученные ранее в других банках;
- бесплатное sms-информирование;
- специальные условия для руководителей предприятий.
Акция действует с 9 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Узнать подробные условия, а также подать заявку на кредит можно на сайте или в любом отделении Банка.
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