Дальневосточный банк в партнёрстве с Роснефтью предлагают уникальную платёжную карту Мир «Семейная команда»«Дальневосточный банк» Роснефть карта "МИР" платёжная система "Мир"
Дальневосточный банк приступил к выпуску уникальных карт платёжной системы «Мир» для пенсионеров и работников бюджетной сферы.
Карта платёжной системы Мир «Семейная команда» — продукт совместной разработки Российской национальной нефтяной компании «Роснефть» и Дальневосточного банка, обладающий рядом исключительных свойств и преимуществ. Это не только полноценная банковская карта с выгодными условиями для сотрудников бюджетной сферы и тех, кто получает пенсионные выплаты, но ещё и удобное средство для накопления бонусных баллов в рамках программы лояльности «Семейная команда» компании «Роснефть».
Так, все держатели карт «Мир» «Семейная команда» Дальневосточного банка являются участниками программы лояльности НК «Роснефть». Каждый её участник, расплачиваясь платёжной картой при совершении покупок на АЗС «Роснефть» и «ТНК», в сети партнеров программы лояльности и в любых других торгово-сервисных предприятиях, получает баллы за покупки, которые можно выгодно и просто потратить на оплату до 100 % стоимости топлива и других товаров на АЗС «Роснефть» и «ТНК».
Выпуск и обслуживание карты МИР «Семейная команда» в течение всего срока её действия абсолютно бесплатны. А работники бюджетной сферы, к тому же, при необходимости могут снять наличные денежные средства до 5 раз в месяц без комиссии в любом банкомате стороннего банка, расположенного на территории РФ.
Стоит отметить, что для сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров — держателей карт «Семейная команда» действуют особые условия обслуживания:
- ежемесячное начисление процентов на остаток средств на картсчете (для бюджетников – 3%, для пенсионеров – 4%),
- пониженные ставки по кредитам,
- вклады с повышенной процентной ставкой и сниженной минимальной суммой,
- скидки на покупки и услуги от партнёров банка.
Оформить карту МИР можно в любом офисе Дальневосточного банка. Карта удобна для получения пенсий и зарплат, стипендий и социальных выплат, для осуществления переводов.
С подробными условиями выпуска и обслуживания данных банковских карт можно ознакомиться в разделе «Зарплатные карты для сотрудников бюджетной сферы» и «Пенсионные карты» на сайте Банка или по телефону Информационного центра 8 800 333-00-11.
Источник: Дальневосточный банк, 22.06.2017г.
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