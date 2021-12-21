Дарим подарки – испытай удачу в лотерее – Челиндбанк

Дарим подарки – испытай удачу в лотерее – ЧелиндбанкБанки ЧЕЛИНДБАНК акция
Челиндбанк запускает традиционную акцию "Новогодний сюрприз". Воспользуйтесь услугами и получите шанс выиграть приз.
С 20 по 31 декабря 2021 года Челиндбанк проведет беспроигрышную лотерею для клиентов. Чтобы принять участие в розыгрыше, воспользуйтесь одной из услуг:
- Заключите ипотечный договор с банком. Срок рассмотрения заявки будет всего от 1 до 5 дней.
- Откройте срочный вклад или продлите действующие (на сумму от 10 тысяч рублей/150 долларов на срок не менее 181 дня, в том числе с помощью системы "Интернет-банк")*.
- Оформите договор аренды сейфовой ячейки или продлите действующий (на сумму от 1000 рублей за каждый договор).
- Совершите денежный перевод по международной системе SWIFT (за каждый перевод).
- Оплатите любые виды услуг одновременно (на сумму от 10 000 рублей**).
- Оформите или заберите дебетовую карту "Visa Gold Золотой кэшбэк" или карту Visa Platinum "Платиновый кэшбэк"***. По этим картами Челиндбанк возвращает своим клиентам кэшбэк реальными деньгами, а на остаток начисляются проценты.
- Подключитесь к системе "Интернет-банк". Вы сможете оплачивать коммунальные услуги, связь, интернет, охрану и покупки с карт-счета, открытого в Челиндбанке, онлайн.
Совершив любое из этих действий в период с 20 по 31 декабря 2021 года, вы получите купон для участия в лотерее. Она пройдет во всех городах присутствия Челиндбанка.
*В акции принимает участие только один вклад от одного клиента на указанную сумму. Если клиент открывает более одного вклада на указанную сумму, то в акции принимает участие только один из них. Клиенты, открывшие вклад дистанционно, могут получить приз по месту открытия счета.
**За исключением оплаты кредитов ПАО “Челиндбанк”. Купоны вручаются по количеству переводов, удовлетворяющих условиям акции, но не более 3 в одни руки.
***В том числе карты мгновенной выдачи. Купон выдается по одному на каждого клиента, в том числе держателям дополнительных карт, за исключениям виртуальных и интернет-карт.
****Количество призов по акции ограничено. Акция проводится до исчерпания призового фонда. Призы не подлежат обмену или возврату. Выплата участникам акции денежного эквивалента стоимости вручаемых призов или замена призов не производится.
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