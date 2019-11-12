День приёма монеты от населения в банке «Акцепт»!



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Банк Акцепт
АО «Банк Акцепт» поддержал акцию Банка России – «День приема монеты от населения», которая проводится уже третий год для того, чтобы возвратность «мелкой» монеты повышалась.

Условия акции просты! С 18 по 23 ноября 2019 года вы можете обменять БЕЗ КОМИССИИ в офисах банка «Акцепт» скопившуюся мелочь на памятные монеты*:

Также возможен обмен монет на купюры равного номинала.

Клиентам, обменявшим монеты на сумму от 100 рублей, дополнительно предоставляется скидка на обмен валюты.

В акции участвуют все отделения АО «Банка Акцепт», кроме офисов, располагающихся по адресам: мкрн. Горский, 60 (г. Новосибирск), пл. Победы, 2, корп. 2 (г. Москва).

Подробности акции уточняйте в контакт-центре: 8 800 100-27-37, а так же в отделениях АО «Банк Акцепт».

* Количество монет ограничено.




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