Денежные переводы Юнистрим можно отправлять через онлайн-сервисы Россельхозбанка

Денежные переводы Юнистрим можно отправлять через онлайн-сервисы РоссельхозбанкаUNIStream (Юнистрим) Россельхозбанк денежные переводы
В мобильном приложении и Интернет-банке Россельхозбанка появилась возможность отправлять денежные переводы Юнистрим.
Для этого нужно перейти в специальный раздел «Переводы» и выбрать платёжную систему Юнистрим.
Чтобы оформить перевод достаточно указать сумму, страну назначения, а также данные получателя. Время отправки перевода не более 15 минут. Забрать деньги можно в любом удобном отделении Юнистрим.
Комиссия составит от 1%. Перевод можно совершить в рублях, долларах и евро. Мобильное приложение и Интернет-банк Россельхозбанка также позволяют отслеживать статус денежных переводов и хранить их историю.
Источник: Юнистрим Денежные переводы, 05.08.2019
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