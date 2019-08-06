Денежные переводы Юнистрим можно отправлять через онлайн-сервисы Россельхозбанка

06.08.19

UNIStream (Юнистрим)

Россельхозбанк

денежные переводы

В мобильном приложении и Интернет-банке Россельхозбанка появилась возможность отправлять денежные переводы Юнистрим.



Для этого нужно перейти в специальный раздел «Переводы» и выбрать платёжную систему Юнистрим.



Чтобы оформить перевод достаточно указать сумму, страну назначения, а также данные получателя. Время отправки перевода не более 15 минут. Забрать деньги можно в любом удобном отделении Юнистрим.



Комиссия составит от 1%. Перевод можно совершить в рублях, долларах и евро. Мобильное приложение и Интернет-банк Россельхозбанка также позволяют отслеживать статус денежных переводов и хранить их историю.



Источник: Юнистрим Денежные переводы, 05.08.2019



