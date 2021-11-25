Держатели карт «Юнистрим» получили преимущества в связи с переходом на новый процессинговый центр

Держатели карт «Юнистрим» получили преимущества в связи с переходом на новый процессинговый центрДенежные переводы и платежи Пластиковые карты UNIStream (Юнистрим)
АО КБ «ЮНИСТРИМ» успешно завершил проект по переводу своих карт на обслуживание в новый процессинговый центр. Ожидается, что технические возможности нового центра позволят Банку не только улучшить финансовые продукты и гарантировать клиентам высокое качество обслуживания, но также реализовывать приоритетные проекты, направленные на развитие дистанционных банковских сервисов. Партнером по предоставлению услуг процессинга стал ООО «БПЦ Процессинг».
В настоящее время держателям карт «Юнистрим» доступны все операции с банковскими картами в полном объеме: в кассах Банка, в мобильном приложении, в торгово-сервисных предприятиях, а также снятие денежных средств в банкоматах.
Для удобства владельцев банковских карт была применена современная технология «бесшовного перехода», благодаря чему от клиентов не требовалось никаких дополнительных действий – все данные были перенесены автоматически.
С заботой о своих клиентах и партнерах «Юнистрим» регулярно внедряет передовые технологии, соответствующие самым высоким требованиям рынка и современной жизни.
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