Для получения пенсии Банк «Хлынов» предлагает воспользоваться картой «Моя пенсия Мир Привилегия»!АО КБ «Хлынов» карта "МИР" пенсионерам платёжная система "Мир" условия по карте
В Банке «Хлынов» можно найти финансовые продукты и услуги для любой категории клиентов, в том числе традиционно - для тех, кто получает пенсию. С активным распространением карт национальной платёжной системы МИР банк адаптирует это предложение, уже сегодня предлагая карты «Моя пенсия Мир Привилегия».
Карта «Моя пенсия Мир Привилегия» сохранила все прежние преимущества карты банка для пенсионеров:
- кэшбэк и возможность бесконтактной оплаты (МИР Бесконтакт),
- ежемесячное начисление процентов на остаток (самый высокий процент на остаток во всей линейке карт банка «Хлынов»),
- бесплатный выпуск, обслуживание и СМС-информирование пенсионеров.
Карта «Моя пенсия Мир Привилегия» обзавелась и новыми преимущества:
- стала еще безопаснее и надежнее (как карта национальной платежной системы),
- ее держатели получили доступ к новому Интернет-банку, который позволяет управлять финансовыми ресурсами и возможностями днем и ночью с любого устройства.
- все платежи в интернете защищены технологией Мир Accept.
- с помощью карты можно получать наличные в банкоматах иных банков в пределах установленного месячного лимита и без комиссии.
- осуществлять безналичные операции в рублях в устройствах любого банка.
Краткие условия по карте «Моя пенсия Мир Привилегия»:
- Платёжная система - МИР
- Валюта карты - рубли РФ
- Срок действия карты - 5 лет .
- Лимит получения наличных - до 500 000 рублей в месяц.
- Получение наличных денежных средств в банкоматах иных банков без комиссии - до 30 000 рублей в месяц.
- Начисление процентов на остаток по счёту - до 4% годовых.
- Карта оформляется с возраста - от 14 лет на момент заказа карты.
Карта «Моя пенсия Мир Привилегия» от банка «Хлынов» - оптимальное решение для тех, кто получает пенсию!
Источник: Банка «Хлынов», 25.07.2017 г.
Материалы по теме