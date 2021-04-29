Эксперт Примсоцбанка: Пакеты РКО – наш метод сделать тарифы банка понятными для клиента

Эксперт Примсоцбанка: Пакеты РКО – наш метод сделать тарифы банка понятными для клиентаПримсоцбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание
Чем более клиентоориентирован банк, чем больше полезных инструментов даёт для работы и для жизни – тем больше в итоге от такого сотрудничества выигрывают обе стороны. Это именно та аксиома, которой руководствуются в Примсоцбанке при создании новых продуктов и услуг, необходимых для построения прочной коммуникации. Своим опытом работы с организациями разных форм собственности, отточеным за период ограничений, сегодня делится Олеся Пинчук, начальник отдела по обслуживанию юридических лиц ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Олеся Алексеевна, сравнительно недавно в банке появился новый продукт – пакеты РКО. Расскажите, пожалуйста, в чём их особенность?
Мы проанализировали суммарные обороты и количество операций, которые проводят наши клиенты, и разбили их на 5 видов. Под них были разработаны персональные пакеты, в которые мы включили основные виды операций. Так, например, индивидуальный предприниматель может выбрать пакет «Свой бизнес», который включает в себя бесплатное открытие расчетного счёта и минимальное количество платёжных поручений. Абонентская плата за такой пакет составляет всего 1 рубль в месяц.
Также мы видим, что предприниматели после оплаты налогов свой полученный доход перечисляют себе на счёт физического лица. Так вот в стоимость пакетов «Старт» и «Свой бизнес» входит перечисление средств на свой личный счёт внутри банка в пределах 150 000 рублей. И так по каждому пакету – «Свой бизнес», «Старт», «Лайт», «Бизнес» и «ВИП» можно рассказать, чем он может быть интересен клиенту с определёнными оборотами.
Какую цель вы преследовали, когда создавали их?
Сделать тарифные сборники более понятными. Они в любом банке достаточно объёмные, нелинейные и не всегда понятны клиенту. Поэтому некая продуктовая линейка, своеобразная витрина на сайте банка всегда кстати. Теперь потенциальный клиент может, зайдя к нам на сайт, выбрать тот или иной пакет, осознавая, за что именно он будет платить банку и считать свои расходы. Мы давно смотрим, что и мобильные операторы, и федеральные банки строят свою работу таким образом и считаем, что пакетное обслуживание для клиентов гораздо удобнее стандартных наборов тарифов, которые описывают все виды доступных для бизнеса услуг. Так что ещё одной задача, которую удалось решить, это сделать облуживание для бизнеса у нас более комфортным, а для банка более структурированным.
Как можно открыть счет и подключить пакет РКО?
Здесь мы также пошли в сторону удобства для клиента: заявку на открытие счёта можно оставить на сайте банка. Причём если возможности посетить банк у клиента нет, наши специалисты могут сами к вам приехать, в любое удобное место, чтобы подписать необходимые документы. Такая опция доступна в любой точке присутствия банка. Действующие клиенты, могут подать заявление на подключение к пакету через интернет-банк.
Есть ли в данной услуге какие-то подводные камни, о которых клиентам необходимо знать?
Подводных камней нет, все прозрачно. Но клиентам стоит помнить о запакетной стоимости и четко следить за своим количеством операций в рамках пакета. И в случае, когда набора опций регулярно не хватает, это та самая ситуация, которая означает, что ваш бизнес перерос лимит и пришло время перехода на другой пакет.
Охотно ли клиенты переходят на пакетное обслуживание?
Для многих стандартные тарифы привычнее и потому к инновациям действующие клиенты относятся с осторожностью. Тем не менее только за первые полгода работы по пакетам на них перешла четверть наших клиентов. Мы считаем это неплохим результатом.
Какие ещё нововведения для бизнеса появились за последнее время?
С 1 февраля мы продлили время для осуществления расчётов в рублях РФ. Что это означает для клиентов: если раньше операционный день заканчивался для юридических лиц в 18:00, то теперь обработка документов для тех, кто пользуется интернет-банком, производится до 22:00 по Владивостоку. Это особенно удобно для клиентов Дальневосточного региона и Сибири. Для клиентов Москвы и Санкт-Петербурга время работы осталось неизменным.
Реформу удалось осуществить благодаря тому, что у банка распределен расчетный центр и тем самым такой механизм позволяет нам помочь клиенту оптимизировать его расчёты с клиентами из центральной России.
Планируете расширять список услуг, полезных клиентам?
Да, в данный момент у нас в разработке «Калькулятор РКО» - специальный инструмент, благодаря которому клиент сможет зайти на сайт и самостоятельно посчитать свою выгоду при выборе определенного пакета РКО.
На ваш взгляд, что, помимо стандартного обслуживания банк должен давать клиентам?
Кроме стандартного обслуживания клиентам необходимо общение. Всем клиентам время от времени требуются консультации – и мы их всегда оказываем бесплатно. В отдельных случаях это консультации о новых требованиях регулятора. У каждого нашего клиента есть свой менеджер, контакты которого отражаются в интернет-банке. Также мы регулярно проводим вебинары, на которых рассказываем об изменениях в законодательстве, требованиях регулятора, а также новых продуктах и сервисах. И хотим обратиться к своим клиентам: «Если есть вопросы задавайте, мы открыты к ведению диалога» и «До встречи в нашем банке!».
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