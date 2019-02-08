Хорошие новости для держателей банковской карты Банка «Кузнецкий»MasterCard Банк «Кузнецкий»
Начиная с 2019 года, карты Банка «Кузнецкий»» платежной системы MasterCard можно брать с собой в зарубежные поездки, а также совершать покупки в иностранной валюте.
Держатели банковской карты MasterCard теперь имеют возможность:
- оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях и компаниях в любой валюте;
- снимать валюту в банкоматах за пределами России;
- осуществлять удаленные транзакции без ограничений: бронировать авиа- и железнодорожные билеты, гостиницы, а также оплачивать товары и услуги в сети Интернет, в т.ч. на иностранных сайтах;
MasterCard - Это популярная классическая карта, предоставляющая оптимальное соотношение стоимости обслуживания и перечня предоставляемых услуг, принимаются без ограничений в торгово-сервисных предприятиях, банкоматах и пунктах выдачи наличных.
Более подробную информацию можно узнать в любом офисе банка или по телефону 8-800-100-64-10.
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