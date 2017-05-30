Информация о выпуске платёжных карт платёжной системы «Мир» сотрудникам бюджетных организаций от Дальневосточного банка«Дальневосточный банк» карта "МИР" платёжная система "Мир"
ПАО «Дальневосточный банк» информирует клиентов о выпуске платёжных карт платёжной системы «Мир» служащим государственных и муниципальных служб, сотрудникам государственных, муниципальных предприятий и унитарных организаций (далее — бюджетных организаций).
В соответствии с требованиями п. 5 ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», с 24.04.2017 ПАО «Дальневосточный банк» не производит приём от бюджетных организаций списков на выпуск/перевыпуск сотрудникам зарплатных карт платёжной системы VISA.
Для сотрудников организаций, осуществляющих выплату заработной платы своим сотрудникам за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, возможен выпуск/перевыпуск зарплатных карт только платёжной системы «Мир».
Источник: ПАО «Дальневосточный банк» , 25.05.2017
Материалы по теме