Информация об изменении тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) для клиентов – физ. лиц



Уважаемые клиенты!

Информируем вас об изменении тарифов на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов – физических лиц. Новая редакция тарифов вступает в действие с 10.03.2021г.

Основные моменты тарифа:

  • Открытие банковского счета физического лица - банкрота 15000 руб
  • Выдача по запросу Клиента копий документов (расчетных (платежных) документов, приходных/расходных кассовых документов, договоров, Заявлений и др.) в пределах сроков хранения - 200 рублей
  • Предоставление справок по запросам клиентов о наличии и состоянии счета (кроме справок о наличии/отсутствии задолженности по Кредитному Договору) - 100 рублей
  • Платежи в пользу Клиентов других банков - 1,2% (мин. 50 руб. макс. 1500 руб.)
  • Предоставление кредитного отчета НБКИ - 1000 рублей (в т.ч. НДС)
  • Предоставление справки из ЦККИ - 600 рублей (в т.ч. НДС)
  • Обработка запроса на формирование, замену, аннулирование кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории - 600 рублей (в т.ч. НДС)


Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться на официальном сайте банка.

Мы всегда на связи и окажем вам поддержку по всем интересующим вас вопросам. Телефоны контакт-центра: +7 495 777-41-50 или +7 800 100-32-00 (звонки на территории России бесплатны).




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