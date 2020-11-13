Инвестторгбанк: новый логотип как новая история



Уважаемые клиенты и партнеры банка!

Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что являетесь нашими клиентами! Ежедневно мы стремимся соответствовать вашим ожиданиям, предлагая современные продукты и сервисы. Словом, такие финансовые решения, которые оказываются близки и понятны каждому.

Отмечу, что в последние годы Инвестторгбанк претерпел множество трансформаций в рамках банковской группы ТКБ. Мы внедрили новые продукты, обновили мобильный банк, предложили ипотеку на конкурентных условиях и многое другое.

Жизнь не стоит на месте. И сегодня я сообщаю вам о редизайне логотипа нашего банка.

Это новый этап в нашей с вами истории, мы становимся ближе, доступнее. Мы намерены продолжать свое развитие в рамках банковской группы ТКБ. В этой связи эволюция фирменного стиля красноречиво свидетельствует об этом факте.

Изменилось начертание шрифта и фирменные цвета. В целом - логотип стал более целостным для восприятия и современным, что повысит узнаваемость нашего банка, а также подчеркнет родство ИТБ и ТКБ. Мы убеждены, что происходящие изменения должны найти свое отражение не только в обновленной продуктовой линейке и сервисных решениях, но и в логотипе.

Мы рады переменам и приглашаем всех наших новых и старых друзей в Инвесторгбанк. Здесь вам всегда рады!

С уважением и уверенностью в долгосрочном сотрудничестве,
А.В.Пушкин, Председатель Правления Инвестторгбанк АО

Новый логотип:
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Новый логотип Инвестторгбанка


Старый логотип:
Старый логотип Инвестторгбанка (21579 bytes)
Старый логотип Инвестторгбанка





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