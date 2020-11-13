Инвестторгбанк: новый логотип как новая история

Инвестторгбанк: новый логотип как новая историяБанки Инвестторгбанк
Уважаемые клиенты и партнеры банка!
Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что являетесь нашими клиентами! Ежедневно мы стремимся соответствовать вашим ожиданиям, предлагая современные продукты и сервисы. Словом, такие финансовые решения, которые оказываются близки и понятны каждому.
Отмечу, что в последние годы Инвестторгбанк претерпел множество трансформаций в рамках банковской группы ТКБ. Мы внедрили новые продукты, обновили мобильный банк, предложили ипотеку на конкурентных условиях и многое другое.
Жизнь не стоит на месте. И сегодня я сообщаю вам о редизайне логотипа нашего банка.
Это новый этап в нашей с вами истории, мы становимся ближе, доступнее. Мы намерены продолжать свое развитие в рамках банковской группы ТКБ. В этой связи эволюция фирменного стиля красноречиво свидетельствует об этом факте.
Изменилось начертание шрифта и фирменные цвета. В целом - логотип стал более целостным для восприятия и современным, что повысит узнаваемость нашего банка, а также подчеркнет родство ИТБ и ТКБ. Мы убеждены, что происходящие изменения должны найти свое отражение не только в обновленной продуктовой линейке и сервисных решениях, но и в логотипе.
Мы рады переменам и приглашаем всех наших новых и старых друзей в Инвесторгбанк. Здесь вам всегда рады!
С уважением и уверенностью в долгосрочном сотрудничестве,
А.В.Пушкин, Председатель Правления Инвестторгбанк АО
Новый логотип:
Новый логотип Инвестторгбанка
Старый логотип:
Старый логотип Инвестторгбанка
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» Глава II Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Депозиты юридических лиц. Моменты оформления 4
- Потребительский кредит Промсвязьбанка 7
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2