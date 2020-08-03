Изменилась форма анкеты учета юридических лиц в Яринтербанке

Изменилась форма анкеты учета юридических лиц в ЯринтербанкеБанки Яринтербанк
В соответствии с требованиями внутренних процедур Банка, Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас заполнить прилагаемую Анкету (для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей), представить бухгалтерскую либо налоговую отчетность за последний отчетный период с подтверждением об отправке в налоговую инспекцию, копии паспортов бенефициарных владельцев, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом, и документ, на основании которого Ваша организация присутствует по юридическому либо фактическому адресу с приложением его копии (договор аренды, акт приема-передачи, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.).
Обращаем Ваше внимание, с 1 августа 2020 г. изменилась форма анкеты.
Во избежание задержек с выполнением операций, просим Вас представить запрошенные документы до 17 августа 2020 года.
Данные документы необходимо представить в ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) в Службу контроля по ПОД/ФТ (3 этаж), либо в сканированном виде на электронную почту: astass@yarinterbank.ru
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону: (4852) 72-55-59 - Астаповская Светлана.
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