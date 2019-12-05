Карты MasterCard Братского Народного Банка теперь доступны в приложениях GooglePay и SamsungPay

Карты MasterCard Братского Народного Банка теперь доступны в приложениях GooglePay и SamsungPayGoogle Pay MasterCard Samsung Pay Братский Народный Банк
Братский Народный Банк совместно с платежной системой MasterCard и компаниями Google и Samsung реализовал проект по использованию карт Банка в платежных приложениях GooglePay и SamsungPay. У держателей карт MasterCard Standard и MasterCard Gold появилась возможность вместо карты использовать для оплаты покупок смартфон или иное устройство, поддерживающее работу GooglePay или SamsungPay.
Братский Народный Банк
Братский Народный Банк
Google Pay – быстрый и безопасный способ оплаты покупок вашим смартфоном Android с картами MasterСard Братского Народного Банка.
На кассе вам больше не нужен кошелек: с Google Pay для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу.
Нет необходимости даже открывать приложение!
Добавьте способы оплаты в Google Pay, и вам не придется вводить данные своих карт в приложениях и на сайтах. Это сэкономит ваше время.
SamsungPay – Удобный и безопасный мобильный платёжный сервис, который принимается везде, где можно оплатить покупки обычной банковской картой — бесконтактной или с магнитной полосой.
Samsung Pay вместо реального номера карты использует “токен” – специальный цифровой код, созданный случайным образом при добавлении карты в приложение. Данные, которые Samsung Pay передает на платежный терминал – уникальны для каждой отдельной покупки.
Каждая операция обязательно подтверждается по вашему отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения – только вы можете совершать покупки. (На носимых устройствах авторизация только по PIN-коду.)
Специальная встроенная система безопасности Samsung Knox обеспечивает защиту устройства и данных Samsung Pay и непрерывно отслеживает возможные уязвимости независимо от операционной системы на устройстве. При обнаружении вредоносного ПО, установке неофициальной прошивки или получения Root прав на устройстве – доступ к сервису Samsung Pay будет заблокирован.
Материалы по теме