Карты МИР «Приморец» выпустит для пенсионеров и многодетных родителей Примсоцбанк

Карты МИР «Приморец» выпустит для пенсионеров и многодетных родителей ПримсоцбанкПримсоцбанк карта "МИР"
Примсоцбанк ведёт приём заявок на выпуск социальной карты МИР «Приморец» для пенсионеров и многодетных родителей Приморского края в соответствие с изменениями в постановление администрации Приморского края от 31 октября 2019 года.
— Теперь ещё большему числу нуждающихся в поддержке приморцев станут доступны качественное банковское обслуживание, а также скидки и льготы от участников проекта, — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Мы всецело поддерживаем такое развитие проекта «Приморец» и надеемся на дальнейшее расширение как числа держателей карт, так и списка преференций для держателей.
Для оформления карты требуется предоставить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Держателями карт могут быть льготники, имеющие звание «Ветеран труда», инвалиды, дети-инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие категории граждан, поддерживаемые проектом. С 6 ноября 2019 года в данный список вошли пенсионеры и многодетные родители. С полным списком категорий граждан, имеющих право на получение карты, можно ознакомиться в офисах Примсоцбанка, а также на сайте Администрации.
Выпуск и обслуживание карты производятся бесплатно, также на карту начисляется 4% годовых на собственные средства на счете карты. Держатели карт «Приморец» могут пользоваться скидками от организаций партнёров при безналичной оплате товаров и услуг, а также с 2020 года смогут получать на неё социальные выплаты. С полным списком партнеров – участников проекта можно ознакомиться на сайте Администрации.
Карта выпускается на базе национальной платёжной системы МИР. Примсоцбанк является официальным участником платёжной системы с 12 апреля 2016 году и осуществляет выпуск карт, в том числе с поддержкой бесконтактной системы оплаты.
Подробную информацию о карте МИР «Приморец» можно получить в офисах Примсоцбанка, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.
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