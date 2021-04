Клиенты банка «Открытие» – держатели карт Masterсard – смогут использовать новый брелок для бесконтактной оплаты

В России к новому проекту на первом этапе, кроме «Открытия» присоединились еще семь банков-партнеров.Новое устройство можно приобрести на сайте https://isbc-pay.ru. В форме заказа достаточно указать адрес электронной почты, ввести данные карты Mastercard и адрес для доставки. Для безопасности после получения брелок необходимо активировать на сайте Fidesmo c помощью СМС-подтверждения на номер телефона, к которому привязан банковский счет пользователя.ISBC Pay дополняет уже привычные для россиян способы оплаты — пластиковые карты, cмартфоны, браслеты и часы с технологией NFC. При этом у брелока отсутствует батарейка: поэтому он не разрядится и не подведет в нужный момент. С невозможностью оплаты из-за севших аккумуляторов регулярно сталкиваются до 15% пользователей NFC-устройств, по данным исследования ISBC.Линейка ISBC Pay — автономные устройства c записанным токеном (данными карты в зашифрованном виде), что дает клиентам ряд преимуществ по сравнению с картой. Например, пластиковую или виртуальную банковскую карту можно записать на брелок и повесить его на связку ключей от дома, чтобы всегда иметь с собой. Можно выпустить несколько брелоков к одной карте. Кроме того, они безопаснее, так как на них отсутствуют персональные данные: ФИО, PAN или CVV. При необходимости брелок можно временно заблокировать, при этом статус основной карты не изменится, и ей можно продолжать совершать транзакции.Безопасность устройств ISBC Pay подтверждена сертификацией международной платежной системы Mastercard. Все данные карт передаются на сайте ISBC Pay исключительно с использованием шифрования, соответствующего стандарту PCI-DSS.Брелоки ISBC Pay выполнены в концепции «ART IN YOUR POCKET» («ИСКУССТВО В КАРМАНЕ»), каждое устройство — фрагмент произведения искусства. На старте пользователям будут доступны более 50 дизайнов брелока из 6 коллекций, в том числе работы Густава Климта, Эдуара Мане, Винсента Ван Гога и других знаменитых художников.Гаджет выполнен из пластика и покрыт специальным составом, защищающим краски от выгорания и механических повреждений. В основе продукта NFC-чип и защищенный софт компании Fidesmo.«Мы рады максимально быстро предоставлять клиентам самые современные технологии и способы оплаты. Поэтому мы одними из первых в России расширили линейку платежных устройств, добавив в нее брелок из семейства ISBC Pay. Банк предлагает своим клиентам большое многообразие платежных сервисов, мы в том числе расширяем возможности по токенизации карт. Теперь наши клиенты — держатели карт Мastercard могут приобрести новый девайс и совершать покупки с его помощью, оставив карту дома», — отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».