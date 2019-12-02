«Консервативный коммерческий банк» обновил общие условия кредитования

«Консервативный коммерческий банк» обновил общие условия кредитованияКонсервативный коммерческий банк условия кредитования
Уважаемые Клиенты!
Консервативный коммерческий банк
Консервативный коммерческий банк
АО Банк «ККБ» информирует Вас о внесении с 02 декабря 2019 года изменений в тарифы АО Банк «ККБ» и Московского филиала АО Банк «ККБ» на услуги, предоставляемые Клиентам физическим лицам. Более подробная информация по тарифам банка находится на официальном сайте.
Например для основные тарифы для кредитного продукта «Нецелевой»:
- Сумма кредита: От 50000 рублей до 1000 000 рублей.
- Срок кредита: От 6 до 60 месяцев
- Диапазоны полной стоимости кредита: 12,242% - минимум, 18,866% - максимум
- Процентная ставка по кредитам:от 12,5% до 19% годовых
- Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка - 1 %, не менее 100 руб.
- Комиссия в пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних Банков - 2,5%, но не менее 200 руб
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