Кредит наличными «НОВОГОДНИЙ СТАРТ» для держателей зарплатных карт Банка «СОЮЗ»Банк «Союз» зарплатные карты потребительский кредит условия кредитования
Банк «Союз» предлагает специальный кредит наличными «Новогодний старт» для сотрудников компаний-партнёров и клиентов, получающих заработную плату на карты банка. Кредит можно получить на сумму до 1,5 млн рублей по ставке от 12,18% годовых. Оформить кредит «Новогодний старт» можно с 18 декабря 2017 по 28 февраля 2018 г. в любом офисе банка.
Процентная ставка по потребительскому кредиту «Новогодний старт» ниже стандартного предложения банка и составляет от 12,18% годовых в рублях при условии страхования жизни и здоровья. Ставка по кредиту – фиксированная и зависит от срока кредита: чем меньше срок, тем меньше ставка, что позволяет клиенту знать её точный размер заранее, ещё до принятия решения по кредиту. Предлагаемые банком сроки кредита варьируют от 1 года до 7 лет (кратно 1 году).
Условия кредитования «НОВОГОДНИЙ СТАРТ»:
- Валюта кредита – Рубль РФ.
- Срок кредита: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяцев.
- Цель кредита – личные потребительские нужды.
- Минимальная сумма кредита – 50 000 руб.
- Максимальная сумма кредита без поручительства – 1 500 000 руб.
Для большинства зарплатных клиентов банка действует предварительно одобренное предложение, что значительно упрощает получение кредита.
Каждый клиент – держатель банковской карты может погашать кредит без очередей в любом банкомате банка (с функцией приема наличных) или переводом с карты на карту в любом банкомате банка. Можно сделать это дистанционно — через Интернет-банк или мобильное приложение, переводя средства с зарплатной карты.
Алексей Любченко, директор департамента розничного бизнеса банка «Союз»:
Банк "Союз" предлагает своим клиентам в преддверии Нового года оформить потребительский кредит по сниженным процентным ставкам. Мы запустили акцию заблаговременно перед новогодними праздниками, чтобы наши клиенты могли порадовать себя и своих близких, успели подготовиться и приобрести все необходимое. Банк «Союз» всегда стремится предлагать клиентам доступные кредиты, в полной мере соответствующие рыночным условиям. Одной из ключевых задач для нас является разработка интересных продуктовых предложений для сотрудников наших компаний-партнеров. Это касается и возможности получения заемных средств на более привлекательных условиях.Источник: Банк «СОЮЗ», 18 декабря 2017 г.
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