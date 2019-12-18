Кредит «Новогодний экспресс» от Углеметбанка!



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В преддверии новогодних праздников каждый может почувствовать себя волшебником, подарить радость себе и своим близким. Акция потребительского кредитования «Новогодний экспресс» от АО «Углеметбанк» поможет воплотить в реальность ваши заветные мечты.
Преимущества:
  • Низкие процентные ставки от 11,49% годовых
  • Кредит наличными на любые цели!
  • Возможность досрочного погашения без дополнительных комиссий!
  • Отсутствие комиссий по кредиту!
  • Предоставляются скидки при оформлении заявки на кредит через Интернет-Банк и держателям зарплатных карт!
  • Решение по заявке от 1 дня!
  • Отсрочка платежа в счет погашения основного долга!
  • Минимальный пакет документов для держателей зарплатных карт АО «Углеметбанк»: паспорт гражданина РФ и анкета-заявление на кредит!

Условия кредитования:
  • Срок кредитования – 20 месяцев.
  • Валюта кредита - рубли РФ.
  • Минимальная сумма кредита - 10 000,00 руб.
  • Максимальная сумма кредита - исходя из подтвержденных доходов Заемщика.


Требования к заемщику:
  • Гражданство РФ.
  • Возраст: женщинам - от 18 до 60 лет; мужчинам - от 18 до 65 лет (на момент окончания срока действия кредитного договора).
  • Непрерывный трудовой стаж Заемщика на последнем месте работы должен составлять не менее 6 месяцев.


Кредит предоставляется на срок 20 месяцев, минимальная сумма 10 000 руб.
Акция действует с 16 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
Узнать дополнительную информацию об условиях кредита Вы можете на сайте и по телефону горячей линии 8-800-500-400-3 круглосуточно (звонки по России бесплатно). Заявку на кредит можно оставить в офисах, Интернет-Банке или на сайте Банка.
           
Успейте стать волшебником!



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