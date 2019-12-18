Кредит «Новогодний экспресс» от Углеметбанка!Углеметбанк потребительские кредиты
В преддверии новогодних праздников каждый может почувствовать себя волшебником, подарить радость себе и своим близким. Акция потребительского кредитования «Новогодний экспресс» от АО «Углеметбанк» поможет воплотить в реальность ваши заветные мечты.
Преимущества:
- Низкие процентные ставки от 11,49% годовых
- Кредит наличными на любые цели!
- Возможность досрочного погашения без дополнительных комиссий!
- Отсутствие комиссий по кредиту!
- Предоставляются скидки при оформлении заявки на кредит через Интернет-Банк и держателям зарплатных карт!
- Решение по заявке от 1 дня!
- Отсрочка платежа в счет погашения основного долга!
- Минимальный пакет документов для держателей зарплатных карт АО «Углеметбанк»: паспорт гражданина РФ и анкета-заявление на кредит!
Условия кредитования:
- Срок кредитования – 20 месяцев.
- Валюта кредита - рубли РФ.
- Минимальная сумма кредита - 10 000,00 руб.
- Максимальная сумма кредита - исходя из подтвержденных доходов Заемщика.
Требования к заемщику:
- Гражданство РФ.
- Возраст: женщинам - от 18 до 60 лет; мужчинам - от 18 до 65 лет (на момент окончания срока действия кредитного договора).
- Непрерывный трудовой стаж Заемщика на последнем месте работы должен составлять не менее 6 месяцев.
Кредит предоставляется на срок 20 месяцев, минимальная сумма 10 000 руб.
Акция действует с 16 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
Узнать дополнительную информацию об условиях кредита Вы можете на сайте и по телефону горячей линии 8-800-500-400-3 круглосуточно (звонки по России бесплатно). Заявку на кредит можно оставить в офисах, Интернет-Банке или на сайте Банка.
Успейте стать волшебником!
Материалы по теме