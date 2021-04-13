«Кубань Кредит» предлагает корпоративным клиентам Ростовской области бонусы за РКО

«Кубань Кредит» предлагает корпоративным клиентам Ростовской области бонусы за РКОБанк "Кубань Кредит" РКО расчетно-кассовое обслуживание
В Банке «Кубань Кредит» стартовала акция «Выгодное знакомство», в течение которой будут действовать привлекательные условия на расчетно-кассовое обслуживание.
Предложение адресовано новым корпоративным клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывшим расчетный счет в российских рублях в дополнительных офисах «Ростовский», «Западный», «Пушкинский», «Суворовский», «Военвед», «Таганрогский», «Сальский» и «Зерноградский».
Бонусная программа за РКО включает:
— пять бесплатных платежей в месяц за пределы Банка по системе ДБО;
— неограниченное количество бесплатных платежей внутри КБ «Кубань Кредит»;
— бесплатные переводы до 150 000 рублей со счетов юрлиц и ИП на счета физических лиц;
— оптимальный тариф за прием наличных денежных средств (при зачислении на расчетный счет — 0,2% от суммы взноса, но не менее 30 рублей).
Акция продлится до 30 сентября 2021 года. Срок действия льготных тарифов для ее участников действует до 31 декабря 2021 года.
Подробную информацию можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит» и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518
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