«Кубань Кредит» снизил процентные ставки по потребительским кредитам



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С сегодняшнего дня в Банке «Кубань Кредит» действуют сниженные процентные ставки в ряде потребительских кредитов.

Изменения коснулись следующих программ:
  • «Кредиты частным клиентам» - Процентная ставка от 9,5%
  • «Кредит под залог недвижимости» - Процентная ставка от 11,5%
  • «Морской» - Процентная ставка от 9,5%


Подробную информацию можно узнать в разделе «Кредиты» на официальном сайте банка, офисах Банка и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).




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