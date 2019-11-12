«Кубань Кредит» снизил процентные ставки по потребительским кредитам

«Кубань Кредит» снизил процентные ставки по потребительским кредитамБанк "Кубань Кредит" потребительские кредиты
С сегодняшнего дня в Банке «Кубань Кредит» действуют сниженные процентные ставки в ряде потребительских кредитов.
Изменения коснулись следующих программ:
- «Кредиты частным клиентам» - Процентная ставка от 9,5%
- «Кредит под залог недвижимости» - Процентная ставка от 11,5%
- «Морской» - Процентная ставка от 9,5%
Подробную информацию можно узнать в разделе «Кредиты» на официальном сайте банка, офисах Банка и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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