Летняя акция для держателей карт «МИР»акция банки карта "МИР" платёжная система "Мир"
С 1 июня по 31 августа 2018 года держатели карт «Мир» могут принять участие в акции «Стопроцентный кэшбэк» и выиграть возврат средств за покупки.
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием , организатором которой выступает платёжная система «Мир».
Цель Акции – Продвижение Платёжной системы «Мир» и увеличение объёма транзакций по банковским картам «Мир», эмитированным (выпущенным) всеми банками-эмитентами, во всех категориях торгово-сервисных предприятий России.
О проведении акции национальной платёжной системы «МИР» для держателей своих карт объявили сразу несколько банков:
- Энергомашбанк
- ФОНДСЕРВИСБАНК
- Севастопольский Морской банк
Чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период совершения Покупок:
- Осуществить любую Покупку в любом ТСП на территории Российской Федерации по оплате товаров.
- Зарегистрировать Чек на Сайте www.super.mironline.ru. для чего пройти регистрацию на Сайте, указав все запрошенные в форме регистрации данные.
- Каждый Участник может осуществить неограниченное количество Покупок и зарегистрировать неограниченное количество Чеков.
Для участия в акции «Стопроцентный кэшбэк» нужно заполнить простую анкету на сайте super.mironline.ru и указать:
- своё имя и фамилию,
- последние 4 цифры номера карты,
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Дата рождения;
- Дата покупки (согласно Чеку);
- Время покупки (согласно Чеку);
- Сумма покупки (согласно Чеку);
- Банк-эмитент Карты «Мир», по которой совершалась покупка;
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка).
Дополнительно Участнику будет предложено заполнить форму со следующими необязательными для заполнения полями:
- Код авторизации (согласно Чеку);
- Номер ссылки (согласно Чеку).
Совершая покупки по карте «Мир» в любых магазинах и Интернете в период с 1 июня по 31 августа 2018 года, держатели карт МИР смогут выиграть возврат 100% суммы зарегистрированной в акции покупки.
Победители акции «Стопроцентный кэшбэк» будут определяться платёжной системой «Мир» - еженедельно.
Оформить карту платёжной системы «Мир» можно в любом офисе банков, выпускающих эти карты. Напоминаем, что данная карта предназначена для оборота на территории РФ (включая республику Крым) и расчетов в Рунете.
Источники: Энергомашбанк, ФОНДСЕРВИСБАНК, Севастопольский Морской банк, 28.05.2018
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