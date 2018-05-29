Летняя акция для держателей карт «МИР»



С 1 июня по 31 августа 2018 года держатели карт «Мир» могут принять участие в акции «Стопроцентный кэшбэк» и выиграть возврат средств за покупки.

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием , организатором которой выступает платёжная система «Мир».

Цель Акции – Продвижение Платёжной системы «Мир» и увеличение объёма транзакций по банковским картам «Мир», эмитированным (выпущенным) всеми банками-эмитентами, во всех категориях торгово-сервисных предприятий России.

О проведении акции национальной платёжной системы «МИР» для держателей своих карт объявили сразу несколько банков:
  • Энергомашбанк
  • ФОНДСЕРВИСБАНК
  • Севастопольский Морской банк

Чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период совершения Покупок:
  • Осуществить любую Покупку в любом ТСП на территории Российской Федерации по оплате товаров.
  • Зарегистрировать Чек на Сайте www.super.mironline.ru. для чего пройти регистрацию на Сайте, указав все запрошенные в форме регистрации данные.
  • Каждый Участник может осуществить неограниченное количество Покупок и зарегистрировать неограниченное количество Чеков.

Для участия в акции «Стопроцентный кэшбэк» нужно заполнить простую анкету на сайте super.mironline.ru и указать:
  • своё имя и фамилию,
  • последние 4 цифры номера карты,
  • Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
  • E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
  • Дата рождения;
  • Дата покупки (согласно Чеку);
  • Время покупки (согласно Чеку);
  • Сумма покупки (согласно Чеку);
  • Банк-эмитент Карты «Мир», по которой совершалась покупка;
  • Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка).

Дополнительно Участнику будет предложено заполнить форму со следующими необязательными для заполнения полями:
  • Код авторизации (согласно Чеку);
  • Номер ссылки (согласно Чеку).

Совершая покупки по карте «Мир» в любых магазинах и Интернете в период с 1 июня по 31 августа 2018 года, держатели карт МИР смогут выиграть возврат 100% суммы зарегистрированной в акции покупки.

Победители акции «Стопроцентный кэшбэк» будут определяться платёжной системой «Мир» - еженедельно.


Оформить карту платёжной системы «Мир» можно в любом офисе банков, выпускающих эти карты. Напоминаем, что данная карта предназначена для оборота на территории РФ (включая республику Крым) и расчетов в Рунете.


Источники: Энергомашбанк, ФОНДСЕРВИСБАНК, Севастопольский Морской банк, 28.05.2018



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