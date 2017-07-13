МКБ приступил к выпуску карт «Мир» для зачисления бюджетных средств



МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК приступил к выпуску карт национальной системы платёжных карт (НСПК) «Мир» для клиентов, получающих денежные выплаты из бюджетов РФ всех уровней.
Карты «Мир» оформляются сотрудникам бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов, клиентам, получающим выплаты из Пенсионного Фонда РФ г. Москвы и Московской области и иных государственных учреждений. А к концу 2017 года карты "Мир" будут доступны уже для всех клиентов Банка.

Банк предлагает дополнительные привилегии держателям карты «Мир», которые получают бюджетные выплаты, а именно:
  • Бесплатный выпуск карты на 6 лет
  • Бесплатное снятие наличных денежных средств в банкоматах МКБ и партнеров банка
  • Бесплатное пополнение карты с карт других банков
  • Начисление 7% годовых в рублях на остаток собственных денежных средств на карте *
  • Бесплатное смс-информирование* и push-уведомления по карте
  • Cash back до 10% в рамках программы «МКБ Бонус»*

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК заключил договор с Пенсионным Фондом РФ г. Москвы и Московской области (ПФР), и теперь клиенты Банка пенсионного возроста могут получать выплаты ПФР на свои счета карт «Мир» и иные счета, которые разрешено использовать для данных выплат.

С помощью национальной платёжной карты «Мир» можно выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, оплата покупок и услуг, в том числе через Интернет. Карта обладает несколькими уровнями защиты, подходит как для хранения денежных средств, так и для регулярного использования. Кроме того, держатели карты «Мир» смогут воспользоваться специальными предложениями от партнёров платёжной системы.
  • При наличии действующего годового Пакета услуг

Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 12.07.2017




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