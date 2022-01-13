Московский Индустриальный банк обновил тарифы на РКО

Московский Индустриальный банк обновил тарифы на РКОБанки Московский Индустриальный банк РКО расчетно-кассовое обслуживание
АО «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк») обновил линейку тарифных планов по расчётно-кассовому обслуживанию (РКО) для юридических лиц.
МИнБанк представил льготный тарифный план «ТОРГОВЛЯ», ориентированный на супермаркеты, аптеки и организации, оказывающие медицинские услуги. Предложение доступно только для новых клиентов банка.
В рамках тарифного плана «ТОРГОВЛЯ» МИнБанк предлагает привлекательные тарифы по торговому эквайрингу для определённых категорий предприятий. Так, услуга эквайринга для компаний, оказывающих медицинские услуги, составляет всего 1,4%, для аптек и супермаркетов — 1,6% (минимум 1000 руб. в месяц на один терминал). Льготные условия для новых клиентов указанных категорий также включают в себя сниженную вдвое комиссию за приём и пересчёт наличных денежных средств для зачисления на расчетный счёт.
Кроме того, в данный тарифный план входит большое количество бесплатных опций: открытие счета и пользование бизнес-пакетом, доступ к мобильному приложению и интернет-банку «МИНБАНК БИЗНЕС-ОНЛАЙН», выдача ключевого носителя с электронной подписью, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также заверение копий документов для открытия счёта.
Директор Департамента развития продуктов и процессов АО «МИнБанк» Максим Световцев комментирует: «МИнБанк всегда активно поддерживает предприятия, предлагая широкий выбор бизнес-продуктов под конкретные задачи на максимально выгодных условиях. Тарифный план «ТОРГОВЛЯ» отвечает пожеланиям клиентов экономить на расходах, связанных с безналичной оплатой товаров и услуг, а также на РКО. И что особенно важно, новый тариф поможет существенно снизить издержки предприятий, которые выполняют важную социальную роль в обществе и услугами которых пользуются миллионы наших граждан».
Тариф «ТОРГОВЛЯ» вводится с 13 января 2022 года и предлагается во всех офисах МИнБанка, обслуживающих юридических лиц. Чтобы присоединиться к новому плану, клиенту необходимо выбрать его при подписании договора банковского счёта.
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