Московский Кредитный банк 1 октября начинает работу c операторами электронных площадокМосковский Кредитный Банк тендеры
Московский Кредитный банк 1 октября начинает работу c операторами электронных площадок (ОЭП) с использованием спецсчетов для участников госзакупок.
МКБ
МКБ
24 сентября банк начал открывать первые счета участникам госзакупок. С 1 октября обеспечение заявок денежными средствами для участия в госзакупках и закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием спецсчетов станет обязательным. До этого момента сохраняется старый порядок закупок.
Московский Кредитный банк входит в утвержденный Правительством России перечень банков, в которых могут быть открыты спецсчета для участников госзакупок. Банк принимает участие в рабочей группе Минфина, вырабатывающей механизм взаимодействия между представителями бизнеса, банками и электронными площадками. Ранее Московский Кредитный банк заключил соглашения о взаимодействии со всеми ОЭП, утвержденными распоряжением Правительства РФ:
- АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»;
- АО «Единая электронная торговая площадка»;
- АО «Российский аукционный дом»;
- ООО «РТС — тендер»;
- ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»;
- АО «ТЭК — Торг»;
- АО «Электронные торговые системы»;
- ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».
«Банк готов к работе со спецсчетами и 1 октября начнет работу с ОЭП. Мы расцениваем новый режим работы с госзакупками, как дополнительную возможность стать банком расчетно-кассового обслуживания для большего числа клиентов, поэтому стремимся предоставить максимально комфортные условия по спецсчетам. Использование спецсчетов участниками госзакупок будет иметь ряд преимуществ, позитивно отразится на скорости операций», — прокомментировал тему Филипп Литвиненко.
Справка: По данным экспертов «РТС-тендер» отечественный рынок госзакупок в 2017 году достиг объема в 36,5 триллиона рублей — на эту сумму были заключены контракты в рамках государственного заказа. Число сделок — более 4 миллионов. Согласно статистике, рынок государственных закупок по 44 ФЗ показал рост в 13% до 5,841 триллиона рублей и 3,21 миллиона контрактов. Объем закупок по 223 ФЗ вырос на 70% до 30,754 триллиона рублей и 1 миллиарда 230 миллионов контрактов.
Материалы по теме