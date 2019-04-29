Московский кредитный банк будет начислять клиентам МСБ до 8% на остаток по счетам

Московский кредитный банк будет начислять клиентам МСБ до 8% на остаток по счетамМосковский Кредитный Банк банковские счета процентная ставка
С 1 мая 2019 г. клиенты малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка смогут получить до 8% на остаток по счету в зависимости от выбранного пакета обслуживания. Банк также предоставит возможность оплаты пакетов услуг авансом за 6 или 12 месяцев. Это позволит клиенту сэкономить до 25% от стоимости годового обслуживания.
В апреле 2019 года Московский кредитный банк предложил клиентам малого и среднего бизнеса новые тарифы расчётно-кассового обслуживания. В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг: платежи, операции с наличными, продукты ВЭД, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку. При получении карты моментального выпуска с 1 мая добавлена возможность бесплатного выпуска и обслуживания карты Visa Business.
Начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев прокомментировал предложение по начислению высоких процентов так:
«Банк очень серьёзно подошёл к совершенствованию существующих сервисов и добавлению новых востребованных на рынке продуктов. Высокий процент на остаток выгодно выделяет наши тарифы среди предложений других банков, работающих с МСБ»
Источник: Московский кредитный банк (МКБ), 29.04.2019
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