МТС Банк запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay по картам Visa

27.12.17

МТС-БАНК

Сервис Garmin Pay

бесконтактные платежи

Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Держатели карт Visa МТС Банка одними из первых в России получают доступ к новому сервису. Garmin Pay — удобный и безопасный способ оплаты своих покупок с помощью спортивных часов бренда Garmin.



Сервис Garmin Pay разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, и спортсменов — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карты или смартфона.



Клиенты МТС Банка уже активно используют три сервиса с бесконтактной технологией оплаты — Android, Apple и Samsung Pay, которые работают в России. С помощью этих сервисов можно оплачивать покупки, поднося к платежному терминалу смартфон с технологией NFC (бесконтактный обмен данными между электронными устройствами) или смарт-часы. Garmin Pay работает по аналогичному принципу. Технология установлена на последних моделях часов Garmin Vivoactive 3. В 2018 году линейка моделей, поддерживающих Garmin Pay, будет расширена.



Карты Банка очень просто активировать в сервисе Garmin Pay – для этого необходимо скачать в смартфон из Google Play или AppStore приложение Garmin Connect, далее подключить смартфон к часам и добавить в него карту Visa МТС Банка. При оплате товаров и услуг часы необходимо разблокировать с помощью ввода кода из 4-х цифр и поднести к терминалу.



Источник: МТС Банк, 27 декабря 2017



