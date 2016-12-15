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Новогодняя акция ВТБ24 - ставки по автокредитованию с господдержкой снижены до 6,7%15.12.16 ВТБ24 автокредиты акция процентная ставка
ВТБ24 запускает новогоднюю акцию - «С Понижающим!». В рамках акции процентные ставки по автокредитованию снижены на 3 п.п. от стандартных ставок. Заявку на кредит можно оформить по ставкам от 6,7% и 11,9% годовых. Предложение действует до 31 декабря 2016 г.
В рамках акции клиенты ВТБ24 смогут оформить заявку на кредит для покупки автомобиля стоимостью менее 1,15 млн рублей по программе государственного субсидирования по ставке от 6,7% годовых. Для клиентов, выбирающих автомобиль стоимостью выше 1,15 млн рублей, предлагается ставка от 11,9% годовых.
Вот как прокомментировал акцию Старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев:
«В предновогоднее время ВТБ24 предлагает клиентам воспользоваться максимально выгодными условиями на рынке автокредитования. Уверен, что специальное предложение «С Понижающим!» послужит отличным поводом для тех, кто давно хотел приобрести новый автомобиль, а ВТБ24 поможет осуществить их мечту в канун Нового 2017 года»
По условиям программы кредит может быть предоставлен на сумму от 300 тыс. до 3,5 млн рублей. Средства выдаются на срок от 12 до 60 месяцев. В рамках акции также действует предложение с 20% первоначальным взносом, ставка при этом увеличивается до 2 п.п. При отсутствии добровольного личного страхования ставка увеличивается на 4 п.п. Программа доступна во всех регионах присутствия банка.
Более подробную информацию об условиях акции можно получить в центрах автокредитования банка и по телефону горячей линии: 8 (800) 100 24 24.
Источник: ВТБ24, 15.12.2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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