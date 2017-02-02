Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы

Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символыБанк России банкноты
Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей.
Символы банкнот 2000 и 200
Ещё по итогам конкурса выбора символов для новых банкнот Банк России информировал население страны, что на Совете директоров определит - какой из двух городов - победителей конкурса будет изображён на банкноте в 200 рублей, а какой — на банкноте в 2000 рублей.
И сегодня Совет директоров Банка России принял соответствующее решение, согласно которого:
- На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.
- На банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце 2017 года.
Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».
Источник: Банк России, 01.02.2017
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