Новые реквизиты банковского счета управления федерального казначейства с 01.01 2021

Новые реквизиты банковского счета управления федерального казначейства с 01.01 2021Энерготрансбанк реквизиты
Реквизиты были изменены с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей».
Вы можете уточнить новые реквизиты на официальном сайте Казначейства России в разделе «Документы – Система казначейских платежей – Казначейские счета» в «Таблице соответствия действующих банковских счетов банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам, а также информация о банковских идентификационных кодах территориальных органов Казначейства России».
https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/
Обратите внимание, что вы сможете осуществить бюджетные платежи по старым реквизитам в системе Интернет-банк только до 28 февраля 2021 года включительно.
С 1 марта 2021 года в системе Интернет-банк будут приниматься к исполнению бюджетные платежи только по новым реквизитам, отправка платежей по старым реквизитам будет невозможна.
О казначейских счетах
В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей») денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Казначействе России (финансовом органе субъекта Российской Федерации, муниципального образования), с 1 января 2021 года учитываются на казначейских счетах.
Для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, территориальным органам Казначейства России в подразделениях Банка России в первый день функционирования платежной системы Банка России 2021 года открываются банковские счета на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет» в валюте Российской Федерации, входящие в состав единого казначейского счета. При этом отдельным территориальным органам Казначейства России будут открыты несколько банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета.
Открытые в настоящее время территориальным органам Казначейства России банковские счета в валюте Российской Федерации (далее – ранее открытые банковские счета) будут закрыты в первом полугодии 2021 года, при этом предусматривается период одновременного функционирования ранее открытых банковских счетов и банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета. В указанный период допускается зачисление денежных средств на ранее открытые банковские счета, устанавливается запрет списания с них денежных средств, а также предусматривается ежедневный перевод остатка денежных средств с ранее открытых банковских счетов на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета.
Казначейские счета открываются в Федеральном казначействе в соответствии с Порядком открытия казначейских счетов, утвержденным приказом Казначейства России от 1 апреля 2020 года № 15н.
Информация официального сайта Федерального казначейства: https://roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/kaznacheyskie-scheta/
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