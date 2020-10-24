Новые тарифы на РКО для юридических лиц в банке Держава



Уважаемые клиенты!

Банк «Держава» сообщает, что с 26 октября 2020 года вступают в действие новые Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Основные параметры тарифа на РКО:

  • Открытие счета по договору банковского счета: 1500 руб
  • Открытие специального банковского счета (номинального счета) Индивидуальному предпринимателю: Комиссия не взимается
  • Ведение расчетного счета с использованием дистанционного банковского обслуживания: 1500 руб ежемесячно
  • Перевод средств по платежному поручению, предоставленному с использованием дистанционного банковского обслуживания при наличии у Клиента обязательств кредитного характера перед Банком: 50 руб
  • Перевод средств на счета физических лиц на заработную плату и выплаты социального характера при заполнении поля 20 «Наз.пл» платежного поручения: Не взимается
  • Выполнение функций агента валютного контроля по операциям между резидентами РФ и нерезидентами РФ: 0,15%, минимум 1500, максимум 100000


Более подробные тарифы можно посмотреть на официальном сайте банка "Держава"



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