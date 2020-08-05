Новые тарифы на РКО в банке Держава

Новые тарифы на РКО в банке ДержаваБанки АКБ «Держава» РКО расчетно-кассовое обслуживание
Банк «Держава» сообщает, что с 07 августа 2020 года вступают в действие новые Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Держава» ПАО за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
Настоящими Тарифами регламентирован размер комиссионного вознаграждения Банка за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте Российской Федерации или иностранной валюте. Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте счета, по которому предоставляется услуга. При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте, удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой необходимой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом списание со счета денежных средств в валюте, отличной от валюты открытого счета, и пересчет осуществляется по кросс-курсу, рассчитываемому на основании курсов иностранных валют, устанавливаемых Центральным Банком Российской Федерации на день списания вознаграждения Банка. Удержанная АКБ«Держава» ПАО комиссия за выполнение распоряжений Клиентов возврату не подлежит. Плата за оказанные Банком услуги, согласно настоящих Тарифов, списывается Банком на основании предварительно данного акцепта Клиента. В случае возврата платежа по причине некорректно указанных реквизитов платежа, сумма уплаченных Банку комиссий не возвращается. В случае, когда оплата комиссионного вознаграждения производится наличными денежными средствами, операции по счету Клиента не проводятся без предъявления документа, подтверждающего взнос оговоренной суммы наличных денежных средств в кассу Банка. Тарифы, установленные в процентах от суммы, взимаются за каждый платежный документ.Телекоммуникационные, почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов, а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются Банком дополнительно по их фактической стоимости.
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