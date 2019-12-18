Новые тарифы на РКО в банке Долинск



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Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 01 января 2020 года будут изменены Тарифы за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием банковских счетов в рублях.

Дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников Банка.

Тарифы за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию



  • Открытие счета:
    а) без одновременного подключения электронной системы «Банк-Клиент» 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей
    б) с одновременным подключением электронной системы «Банк-Клиент»1 000 (Одна тысяча) рублей
    в) для юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей

  • Плата по средним остаткам за квартал на счетах Клиентов (в % годовых) 0 (Ноль)

  • Ведение счета:
    а) с использованием электронной системы «Банк-Клиент» - 500 (Пятьсот) рублей в месяц
    б) без использования электронной системы «Банк-Клиент» - 1 000 (Одна тысяча) рублей
    в) для юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства - 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей в месяц
    г) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при отсутствии оборотов по счету за текущий календарный год - 10 000 (Десять тысяч) рублей, но не более фактического остатка на счете

  • Перевод средств по поручению Клиента (рублей за документ):
    На счета, открытые в иных кредитных организациях:
    а) без участия Банка в оформлении расчетного документа; 80 (Восемьдесят) рублей
    б) с участием Банка в оформлении расчетного документа; 180 (Сто восемьдесят) рублей
    в) с использованием системы Банк-Клиент. 27 (Двадцать семь) рублей

  • На счета, открытые в Банке
    а) без участия Банка в оформлении расчетного документа; 50 (Пятьдесят) рублей
    б) с участием Банка в оформлении расчетного документа; 150 (Сто пятьдесят) рублей
    в) с использованием системы Банк-Клиент. 15 (Пятнадцать) рублей

  • Перевод средств со счета юридического лица на счета физических лиц:
    а) сумма одного или нескольких переводов до 500 000 руб. в месяц - без дополнительной комиссии
    б) сумма одного или нескольких переводов от 500 000,01 руб. до 3 000000 руб. в месяц - 1,3% от суммы переводов, превышающих 500 000 рублей,
    в) сумма одного или нескольких переводов от 3 000 000,01 руб. до 5000000 руб. в месяц - 2% от суммы переводов, превышающих 3000 000 рублей
    г) сумма одного или нескольких переводов от 5 000 000,01 руб. в месяц - 10% от суммы переводов, превышающих 5 000 000 рублей

  • Перевод средств со счета индивидуального предпринимателя на счета физических лиц:
    а) сумма одного или нескольких переводов до 200 000 руб. в месяц без дополнительной комиссии
    б) сумма одного или нескольких переводов от 200 000,01 руб. до 500000 руб. в месяц - 1% от суммы переводов, превышающих 200 000 рублей в месяц
    в) сумма одного или нескольких переводов от 500000,01 руб. до 2000000 руб. в месяц - 1,3% от суммы переводов, превышающих 500000 рублей в месяц
    г) сумма одного или нескольких переводов от 2000000,01руб. до 5 000 000 руб. в месяц - 2% от суммы переводов, превышающих 2000000 руб. в месяц
    д) сумма одного или нескольких переводов от 5 000 000,01 руб. в месяц - 10% от суммы переводов, превышающих 5 000 000 рублей в месяц

  • Срочная обработка расчетного документа с проставлением на нем отметки банка о списании со счета Клиента - 500 (Пятьсот) рублей

  • Направление запроса о судьбе платежа по требованию Клиента (в случае отсутствия вины Банка) - 700 (Семьсот) рублей

  • Изменение платежных инструкций в проведенных расчетных документах Клиента (в случае отсутствия вины Банка) - 700 (Семьсот) рублей



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