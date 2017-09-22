Новый потребительский кредит Банка «Долинск»КБ «Долинск» потребительский кредит условия кредитования
КБ «Долинск» предлагает своим клиентам новый потребительский кредит "Простой", который поможет осуществить свои желания!
Основные условия кредитования:
- Сроки кредита - до 36 месяцев
- Минимальная сумма кредита - 30 000 руб.
- Максимальная сумма кредита - 1 500 000 руб.
- Процентная ставка - от 14,5 % годовых, без страховки (ПСК 14,976%)
Банк предлагает следующую формулу привлекательности нового потребительского кредита: - Низкая кредитная ставка + отсутствие страховки = долгожданный отпуск/новый гаджет/приятная покупка/новый забор вокруг дома.
Источник: Банк «Долинск», 20.09.2017
Комментарий Банкиршы:
АО «КБ «Долинск» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Южно-Сахалинске. Банк образован в ноябре 1990 года на базе Долинского отделения Промстройбанка.
Основное направление деятельности: расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и кредитование корпоративных клиентов — как крупных, так и представителей малого бизнеса. С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.
На сегодня акционерами банка являются дочери бывшего председателя наблюдательного совета Алла Буркова и Евгения Скомаровская (по 46,54%), Ольга Сахно (6,72%), акционеры-миноритарии (0,20%).
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