Особенности банковского оборудования

Особенности банковского оборудованияБанки
К спутникам любого банковского сотрудника можно уверенно отнести банковское оборудование, которые обеспечивают слаженную работу любого финансового учреждения. Модельный ряд техники очень разнообразен и состоит из большого количества приборов для проведения банковских операций.
банковская техника
Виды банковского оборудования и его характеристики
Специализированная техника повышает надежность и безопасность финансовых операций, а также упростить и ускорить работу сотрудников. К оосновным видам банковских устройств относят:
- детекторы банкнот. Любая купюра имеет сразу несколько степеней защиты и по способу верификации подлинности детекторы проверяют их с помощью ультрафиолета и инфракрасного излучения. Первый метод является одним из наиболее простых и надежных. Проверка определяет наличие люминесцентных элементов и с помощью геометрического контроля. А ИФ-приборы осуществляют проверку на расположение и качество метамерных рисунков. Также стоит выделить универсальные детекторы, которые способны осуществлять размерную проверку, а также с помощью инфракрасных лучей и ультрафиолета;
- счетчики монет, которые могут быть обычными (для подсчета монет одного номинала) и сортировщики, которые представляют собой приборы для подсчета монет различных номиналов. Сортировщики бывают вертикальными, горизонтальными и реечно-рельсовыми;
- POS-терминалы, которые используются для проведения финансовых операций по картам;
- приборы для пломбирования, которые применяются для учета, контроля, систематизации, а также хранения и складирования материальных ценностей.
Банковское оборудование
Ручная и автоматизированная банковская техника
Среди разнообразия банковских приборов выделяют ручную и автоматизированную технику:
- автоматизированные устройства функционируют в автоматическом режиме. К ним относят счетчики монет, детекторы, упаковщики и сортировщики банкнот;
- ручные представлены многообразием моделей, среди которых особенное место занимают темпокассы, предназначенные для защиты купюр, шредеры (используются для защиты от утечки информации) и электронные кассиры (для быстрого обслуживания клиентов).
Чтобы подобрать технику для финансовых учреждений важно определиться с ее функционалом, предусмотреть наличие системы безопасности, а также учитывать габариты оборудования.
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