Особенности банковского оборудования



К спутникам любого банковского сотрудника можно уверенно отнести банковское оборудование, которые обеспечивают слаженную работу любого финансового учреждения. Модельный ряд техники очень разнообразен и состоит из большого количества приборов для проведения банковских операций.
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банковская техника


Виды банковского оборудования и его характеристики



Специализированная техника повышает надежность и безопасность финансовых операций, а также упростить и ускорить работу сотрудников. К оосновным видам банковских устройств относят:


       
  • детекторы банкнот. Любая купюра имеет сразу несколько степеней защиты и по способу верификации подлинности детекторы проверяют их с помощью ультрафиолета и инфракрасного излучения. Первый метод является одним из наиболее простых и надежных. Проверка определяет наличие люминесцентных элементов и с помощью геометрического контроля. А ИФ-приборы осуществляют проверку на расположение и качество метамерных рисунков. Также стоит выделить универсальные детекторы, которые способны осуществлять размерную проверку, а также с помощью инфракрасных лучей и ультрафиолета;

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  • счетчики монет, которые могут быть обычными (для подсчета монет одного номинала) и сортировщики, которые представляют собой приборы для подсчета монет различных номиналов. Сортировщики бывают вертикальными, горизонтальными и реечно-рельсовыми;

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  • POS-терминалы, которые используются для проведения финансовых операций по картам;

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  • приборы для пломбирования, которые применяются для учета, контроля, систематизации, а также хранения и складирования материальных ценностей.


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Банковское оборудование


Ручная и автоматизированная банковская техника



Среди разнообразия банковских приборов выделяют ручную и автоматизированную технику:


       
  • автоматизированные устройства функционируют в автоматическом режиме. К ним относят счетчики монет, детекторы, упаковщики и сортировщики банкнот;

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  • ручные представлены многообразием моделей, среди которых особенное место занимают темпокассы, предназначенные для защиты купюр, шредеры (используются для защиты от утечки информации) и электронные кассиры (для быстрого обслуживания клиентов).



Чтобы подобрать технику для финансовых учреждений важно определиться с ее функционалом, предусмотреть наличие системы безопасности, а также учитывать габариты оборудования.




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