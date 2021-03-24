Открывайте расчетный счет для ИП и ООО в онлайн режиме без посещения отделения Энергомашбанка

Открывайте расчетный счет для ИП и ООО в онлайн режиме без посещения отделения ЭнергомашбанкаБанки Энергомашбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание онлайн заявка
Теперь клиенты могут не тратить время на визит в банк. Менеджер Энергомашбанка приедет для получения пакета документов, необходимых для открытия счета, непосредственно в офис клиента. В настоящее время в банке действует акция «Быть вместе выгодно», которая позволяет бесплатно открыть расчетный счет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Также Бизнес-клиенты получают на постоянной основе бесплатное расчетно-кассовое обслуживание:
- ведение счета
- 50 платежей по системе «Банк-Клиент» в другие банки
- платежи в адрес физических лиц до 300 тыс. рублей в месяц
- прием наличных денежных средств
- снятие наличных до 100 тыс. рублей в месяц
- подключение системы «Банк-Клиент» в стандартной версии или с мобильным приложением
Дополнительной выгодой для клиентов станет возможность получать доход за счет ежемесячного начисления процентов на остаток средств на расчетном счете (в размере 4% для ИП и малых предприятий, 6% - для прочих клиентов).
Компаниям, заинтересованным в торговом эквайринге, предлагается подключить услугу на льготных условиях по ставке от 1% от оборота. Терминал предоставляется бесплатно.
Для участия в акции достаточно оставить заявку на открытие расчетного счета. Специалист банка проконсультирует по тарифам и пакету документов, а также согласует время встречи для приема документов в офисе клиента.
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