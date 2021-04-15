Пакет услуг РКО «Начало» в Банке Акцепт теперь еще выгоднее

Пакет услуг РКО «Начало» в Банке Акцепт теперь еще выгоднееБанк «Акцепт» РКО расчетно-кассовое обслуживание
Банк Акцепт улучшил условия по пакету РКО «Начало».
Срок действия пакета увеличился в 2 раза и составит 6 месяцев.
Пакет не предполагает абонентской платы и предназначен для новых клиентов банка.
Условия по тарифу на РКО:
- Ежемесячная плата - 0 ₽
- Стоимость 1-го платежа за пределы Банка сверх пакета - 99 ₽
- Переводы физическим лицам со счета юридического лица - До 150 000 ₽ – 0,5%, от 150 000 ₽ до 1 000 000 ₽ – 1,5%, свыше – 3%.
- Переводы на счета физических лиц со счета ИП - На чужие счета до 150 000 ₽ – 1,5%. От 150 000 ₽ до 1 000 000 ₽ на любые счета – 1,5%, свыше на любые счета – 3%.
- Выдача наличных по чеку - До 1 000 000 ₽ – 3%, от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ – 5%, свыше – 10%.
- Внесение наличных - 0,25% (минимум 200 ₽ )
После завершения обслуживания по пакету РКО «Начало» клиент может выбрать любой другой тариф, действующий в Банке Акцепт, в зависимости от потребностей его бизнеса.
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
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