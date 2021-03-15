Памятные монеты 3 и 100 рублей «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» серии «Исторические события»монеты Банк России памятные монеты золотые монеты серебряные монеты
Банк России 10 марта 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» серии «Исторические события»:
- серебряную номиналом 3 рубля,
- золотую номиналом 100 рублей.
Серебряная монета номиналом 3 рубля
Серебряная монета номиналом 3 рубля
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне серебряной монеты (каталожный № 5111-0441) расположено рельефное изображение князя Александра Невского в доспехах верхом на коне под развевающимся знаменем на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений: слева — православного храма, справа — вооруженного войска; внизу по окружности имеется надпись: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Золотая монета номиналом 100 рублей
Золотая монета номиналом 100 рублей
Золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 30,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «100 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне золотой монеты (каталожный № 5217-0047) расположено рельефное изображение монумента «Ледовое побоище» на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы средневекового Пскова; внизу по окружности имеется надпись: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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