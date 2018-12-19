ПАО «Крайинвестбанк» и ПС «Мир» проводят совместную акцию «Пришли за покупками — ушли с квартирой»

19.12.18

Крайинвестбанк

акция

карта "МИР"

платёжная система "Мир"

Крайинвестбанк совместно с Платёжной системой «МИР» запустили акцию «Пришли за покупками — ушли с квартирой», в которой клиенты смогут выиграть тысячи денежных призов, а также принять участие в розыгрыше главного приза - 3 миллиона рублей на покупку квартиры.



Для участия в акции клиентам банка необходимо зарегистрироваться на сайте https://super.mironline.ru/dreamprize/, а затем просто оплачивать картой «Мир» покупки на любую сумму, в том числе в сети Интернет. Большее число покупок увеличит шансы на победу.



В конце каждой недели участник, оплативший картой «Мир» не менее 3 покупок, получает шанс выиграть 500 рублей на телефон. Все держатели карт, совершившие с помощью «Мира» не менее 10 покупок за прошедший месяц, участвуют в розыгрыше 10 000 рублей. А по итогам акции между самыми активными держателями карт «Мир» будет определен обладатель главного приза – 3 миллионов рублей на покупку квартиры.



«Принять участие в акции могут все держатели дебетовых и кредитных карт Краийнвестбанка. Мы надеемся, что главный приз достанется именно нашему клиенту», - прокомментировал Денис Верещак, руководитель Управления по работе с партнерами и развитию инфраструктуры ПАО «Краийнвестбанк».





Для справки:

ПАО «Крайинвестбанк» основано в 2001 году. Сегодня это универсальный российский банк, который работает на территории Краснодарского края, республики Крым и города Севастополь, предоставляя весь комплекс финансовых услуг бизнесу и населению.

В 2017 году акционером ПАО «Крайинвестбанк» стал РНКБ Банк (ПАО) — доля в уставном капитале 99,99%, миноритарные акционеры: Администрация Краснодарского края и Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft.

Банковская сеть состоит из 61 отделения с головным офисом в г. Краснодар.



ПАО «Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров среди кредитных организаций, работающих в Краснодарском крае.

Лицензия на осуществление банковских операций №3360 от 01.02.2016





Источник: ПАО «Крайинвестбанк», 18.12.2018 г.





