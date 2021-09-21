«Пенсионная» карта МИР от Банка ПТБ



Представляем нашу новую дебетовую карту «Пенсионная», которую можно выпустить вместо карты для пособий и пенсий. Карта «Пенсионная» Мир ещё выгоднее и удобнее.

НАШИ ПЛЮСЫ:
  • Возможность зачисления пенсии и иных социальных выплат на карту;
  • Начисление процентов на остаток средств по карточному счету на любую сумму - 6% годовых;
  • Кэшбэк 0,5% от суммы на все;
  • Оплата товаров и услуг онлайн и офлайн;
  • Бесплатно:
    • ежемесячное обслуживание операций по карте;
    • снятие наличных в любых банкоматах ПТБ и сторонних банков;
    • переводы по номеру телефона по системе быстрых платежей;
    • пополнение с карты любого банка;
    • оповещение об операциях;
    • мобильный банкинг.


Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.

Мы рады видеть вас в наших отделениях.




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