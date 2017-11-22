Платёжная система «Мир» и интернет-магазин AliExpress разыгрывают 4 номинала призов



Привыкайте выигрывать при покупках по карте «Мир»! Национальная платёжная система «Мир» и интернет-магазин AliExpress проводят совместную с банками промо-акцию на территории России. Срок проведения Акции состоит из:
  • Периода совершения покупок, для участия в акции – с 20 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года.
  • Периода вручения призов – с 20 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.

Об участии в акции официально уже уведомили своих держателей карт «Мир» следующие банки: АО «ГЕНБАНК»; СКБ-банк; АО «Банк Акцепт», ПАО «МИнБанк», «АК БАРС» Банк, Банк «Приморье», Запсибкомбанк, КБ «Кубань Кредит» и др.

Чтобы стать участником акции, нужно оплатить картой «Мир» любую покупку в AliExpress на сумму от 200 рублей, а затем зарегистрировать свою покупку на сайте super.mironline.ru, для чего ввести:
  • Ф.И.О. (полностью);
  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (e-mail);
  • информацию о покупке (сумму, дату и время покупки).

Для увеличения шансов на победу разрешается совершить несколько Покупок на сумму не менее 200 рублей каждая.

По промо-акции Платёжной системы «Мир» и Интернет-магазина AliExpress разыгрывается два вида призов:
  • Первые 10 000 покупателей получат гарантированный приз 100 рублей на мобильный номер телефона.
  • Все участники получают шанс выиграть призы: 10 000 рублей, 50 000 рублей, 150 000 рублей в течение всего срока акции.

Общий призовой фонд состоит из 4 номиналов призов:
  1. Гарантированный Приз «100 рублей на телефон» для первых 10000 Участников Акции.
  2. Ежедневный Приз «10000 рублей» в количестве 32 (тридцать две) штук.
  3. Еженедельный Приз «50000 рублей» в количестве 4 (четырёх) штук.
  4. Главный Приз «150000 рублей» в количестве 1 (одной) штуки.

Стоимость Приза указана после вычета и уплаты налогов. Призы перечисляются на карточный счета победителей.

Подробные условия и правила акции размещены на сайте: http://super.mironline.ru/aliexpress/ и сайте Платёжной системы "Мир".

Источник: НСПК, 20 Ноября 2017




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