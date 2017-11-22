Платёжная система «Мир» и интернет-магазин AliExpress разыгрывают 4 номинала призов

Платёжная система «Мир» и интернет-магазин AliExpress разыгрывают 4 номинала призовакция банки интернет-магазин AliExpress карта "МИР" платёжная система "Мир"
Привыкайте выигрывать при покупках по карте «Мир»! Национальная платёжная система «Мир» и интернет-магазин AliExpress проводят совместную с банками промо-акцию на территории России. Срок проведения Акции состоит из:
- Периода совершения покупок, для участия в акции – с 20 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года.
- Периода вручения призов – с 20 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.
Об участии в акции официально уже уведомили своих держателей карт «Мир» следующие банки: АО «ГЕНБАНК»; СКБ-банк; АО «Банк Акцепт», ПАО «МИнБанк», «АК БАРС» Банк, Банк «Приморье», Запсибкомбанк, КБ «Кубань Кредит» и др.
Чтобы стать участником акции, нужно оплатить картой «Мир» любую покупку в AliExpress на сумму от 200 рублей, а затем зарегистрировать свою покупку на сайте super.mironline.ru, для чего ввести:
- Ф.И.О. (полностью);
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты (e-mail);
- информацию о покупке (сумму, дату и время покупки).
Для увеличения шансов на победу разрешается совершить несколько Покупок на сумму не менее 200 рублей каждая.
По промо-акции Платёжной системы «Мир» и Интернет-магазина AliExpress разыгрывается два вида призов:
- Первые 10 000 покупателей получат гарантированный приз 100 рублей на мобильный номер телефона.
- Все участники получают шанс выиграть призы: 10 000 рублей, 50 000 рублей, 150 000 рублей в течение всего срока акции.
Общий призовой фонд состоит из 4 номиналов призов:
- Гарантированный Приз «100 рублей на телефон» для первых 10000 Участников Акции.
- Ежедневный Приз «10000 рублей» в количестве 32 (тридцать две) штук.
- Еженедельный Приз «50000 рублей» в количестве 4 (четырёх) штук.
- Главный Приз «150000 рублей» в количестве 1 (одной) штуки.
Стоимость Приза указана после вычета и уплаты налогов. Призы перечисляются на карточный счета победителей.
Подробные условия и правила акции размещены на сайте: http://super.mironline.ru/aliexpress/ и сайте Платёжной системы "Мир".
Источник: НСПК, 20 Ноября 2017
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