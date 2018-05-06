Платёжная система «Мир» запустила конкурс «Твои эмоции, твой Мир! (#мирзароссию)»акция карта "МИР" платёжная система "Мир"
Для держателей карт «МИР» проводится конкурс - «Твои эмоции, твой Мир!» Банки России приглашают своих клиентов – держателей карт «МИР» принять участие в фотоконкурсе «Твои эмоции, твой Мир!», организатором которого выступает национальная платёжная система «Мир».
По результатам конкурса будет выбрано 3 победителя. Приз для победителей – поездка на двоих на футбольный матч «Россия – Австрия», который состоится 30 мая в Инсбруке! Перелёт и двухдневное проживание в отеле входят в приз!
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
- С 1 по 15 мая оплатить товар в любом магазине картой «МИР»;
- Сфотографироваться с покупкой и картой «МИР»;
- Выложить фото на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте», добавив хэштэг «#мирзароссию».
Подробную информацию можно получить в официальном сообществе национальной платежной системы «МИР» в соцсети «ВКонтакте».
О подключении к конкурсу «Твои эмоции, твой Мир!» объявили такие банки как: Кредит Урал Банк, Банк «Приморье», Банк Акцепт, Кузнецкбизнесбанк, Чувашкредитпромбанк, Энергомашбанк и др.
Участвуйте в конкурсе и побеждайте!
Источник: Банки России, 04.05.2018 г.
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