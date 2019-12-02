Подарите карту «Мир» на новый год!СМП Банк акция карта "МИР"
СМП Банк в преддверии Нового года предложил своим клиентам интересную идею праздничного сюрприза – подарочные карты «Мир» с индивидуальным дизайном. Можно загрузить фото из собственной коллекции или выбрать понравившееся изображение из галереи банка. Изготовление карты займет до 5 рабочих дней для Москвы и Московской области, для других регионов – до 8 рабочих дней. Получить карту можно в любом отделении СМП Банка, которое нужно будет выбрать при заказе.
Номинал предоплаченной подарочной карты «Мир» - 500, 500, 1000, 3000, 5000 или 10000 руб., оплатить ей можно товары и услуги везде, где принимаются к оплате карты «Мир», в том числе в интернет-магазинах.
Подарочная карта МИР СМП банка
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