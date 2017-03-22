Получать пенсию на карту «Вятка Банка» — выгодно и просто!

22.03.17

MasterCard

«Вятка Банк»

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социальная карта

По пенсионной карте «Вятка Банка» можно получать существенный дополнительный доход. Выход на пенсию — один из этапов в жизни каждого человека, к которому нужно тщательно подготовиться, в том числе — правильно выбрать банк для получения пенсии. Банк должен быть надёжным, а условия обслуживания в нем - простыми, понятными и комфортными.



Около 8000 кировских пенсионеров уже сделали свой выбор в пользу «Вятка Банка». Большинство из них пользуются «Пенсионной» картой — современным и удобным финансовым инструментом. По сути, «Пенсионная» карта это универсальный кошелек, в котором можно хранить деньги, осуществлять безналичные расчеты, оплачивать покупки в магазинах и услуги ЖКХ. Карта экономит время и помогает управлять деньгами. К ней можно подключить интернет-банк и не выходя из дома совершать платежи, открывать вклады, оплачивать услуги.



Но, в отличие от обычного кошелька, с «Пенсионной» картой можно получать дополнительный доход. Ее главное преимущество — начисление 7% годовых ежемесячно на любой остаток денежных средств на карте. Снимать наличные с «Пенсионных» карт можно в любом банкомате любого банка по всей стране без комиссии. Оформление карты — бесплатное (MasterCard Standard).



Денежные средства на карте надежно защищены. «Вятка Банк» является участником Государственной системы страхования вкладов. В случае потери карты клиенту достаточно позвонить в банк — карту заблокируют и восстановят с сохранением средств.



Клиенты, получающие пенсию в «Вятка Банке», автоматически становятся участниками клуба ветеранов «Старшее поколение». Этот социальный проект банк запустил в начале года. Он призван объединить старших клиентов банка и предложить им обучающие и творческие занятия, оздоровительные и спортивные мероприятия.



Для оформления пенсии в «Вятка Банке» достаточно обратиться в офис с паспортом и пенсионным удостоверением (или справкой о назначении пенсии). Сотрудники банка все объяснят и помогут оформить документы. Подробная информация размещена на сайте Банка и в ближайшем офисе.



Источник: «Вятка Банк», 17.03.2017 г.



