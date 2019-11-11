Потребительские кредиты к Новому году от Банка Долинск - ставка от 10,5%КБ «Долинск» потребительские кредиты
Уважаемые клиенты!
С 11 ноября 2019 года по 31 января 2020 года у вас есть возможность воспользоваться отличным предложением нашего Банка по следующим условиям:
Ставка по кредиту для всех категорий Заемщиков 11,12% годовых на сумму от 300 000 до 1 000 000 рублей на срок до 60 месяцев.
Ставка по кредиту для всех категорий Заемщиков 10,5% годовых на сумму свыше 1 000 000 рублей на срок до 60 месяцев.
ПСК (полная стоимость кредита) - от 10,495% до 17,125%. Срок проведения акции с 11.11 2019 г. по 31.01.2020 г.
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